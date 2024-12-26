Терапевт Стольная и педиатр Сафонова: базовая аптечка должна включать противовоспалительные препараты

Терапевт Анастасия Стольная и педиатр Жанна Сафонова из медицинской компании «СберЗдоровье» поделились с «Известиями» рекомендациями относительно состава базовой аптечки для тех, кто планирует провести новогодние каникулы на базе отдыха или на даче.

Они подчеркнули важность наличия определенных средств первой помощи, учитывая возможные сложности с доступностью медицинских услуг в этих местах.

Специалисты отметили, что при повышении температуры или возникновении болевых ощущений необходимо иметь под рукой нестероидные противовоспалительные препараты. Взрослым лучше использовать таблетки, тогда как детям предпочтительнее давать сироп или свечи.

Для борьбы с заложенностью носа рекомендуется включить в аптечку сосудосуживающие капли, подходящие как взрослым, так и детям. Также врачи советуют взять с собой физиологический раствор хлорида натрия 0,9% для облегчения симптомов заложенности. Если речь идет о детях младше трех лет, то полезно будет захватить назальный аспиратор, чтобы облегчить очищение носовых ходов от слизи.