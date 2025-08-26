Терапевт Спахов призвал отказаться от кофе и алкоголя в период магнитных бурь

«Я склоняюсь к тому, что нарушение магнитного поля Земли может негативно влиять на ряд пациентов. Но, конечно, и самовнушение может играть в этом существенную роль. Поэтому ряд больных страдают не от самих магнитных бурь, а от страха перед ними — они как бы внушают себе, что им будет плохо», — привел слова специалиста сайт Ura.ru.

Врач рекомендовал избегать просмотра прогнозов магнитных бурь, использовать техники релаксации: дыхательные упражнения, медитацию. Занятие любимым делом поможет снизить восприимчивость к внешним воздействиям. Полноценный сон семь–восемь часов помогает «проспать» бурю без последствий.

В группу риска попадают пациенты с гипертонией, аритмией, перенесшие инсульт, люди с хронической мигренью и пожилые старше 65 лет. Необходимо контролировать давление и прием препаратов по схеме. В дни бурь стоит отказаться от алкоголя, кофе и тяжелой пищи, подчеркнул Спахов.