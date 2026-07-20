Терапевт Сластина рассказала, как пережить жару в Петербурге

Врач-терапевт Екатерина Сластина объяснила, какие способы действительно помогают легче переносить жару и кому в зной нужно быть особенно осторожными, сообщает PITER.TV .

В жару главным напитком остается обычная вода, рассказала Сластина. Пить лучше регулярно, не дожидаясь сильной жажды. Также подойдут несладкие морсы, вода с лимоном и несладкий холодный чай.

Сластина отметила, что холодные напитки и мороженое не стоит считать полноценным способом охлаждения: они лишь немного снижают тепловую нагрузку. Алкоголь врач посоветовала исключить, так как он может усиливать обезвоживание. Сладкую газировку, энергетики и напитки с избытком кофеина тоже лучше ограничить.

В еде в жаркую погоду врач рекомендовала выбирать фрукты и овощи, легкие блюда из рыбы и птицы, а также холодные супы. Жирная пища может усиливать тяжесть, потому что после еды организм дополнительно вырабатывает тепло.

Гарантированной безопасной температуры кондиционера не существует, добавила Сластина. По ее словам, заболеть только из-за кондиционера нельзя, потому что простуда — это вирусная инфекция. При этом слишком холодный и сухой воздух может вызывать першение в горле, заложенность носа, головную боль и кашель. В период сильной жары ВОЗ рекомендует выставлять кондиционер на 24-27 градусов.

Особенно уязвимы в жару пожилые люди, дети, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает на улице или не имеет доступа к прохладному помещению.