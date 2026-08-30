Терапевт Сластина назвала способы не заболеть осенью в Петербурге

Врач-терапевт Екатерина Сластина объяснила, как снизить риск ОРВИ в осенний сезон: соблюдать режим сна, проветривать помещения и вакцинироваться от гриппа, сообщает PITER.TV .

Сластина отметила, что холод сам по себе не вызывает ОРВИ: болезни провоцируют вирусы. Осенью люди чаще находятся в закрытых помещениях, реже открывают окна и больше контактируют друг с другом, поэтому инфекции распространяются активнее.

Влажность и ветер усиливают ощущение холода и потерю тепла. Терапевт посоветовала одеваться по погоде и не ходить долго в мокрой обуви, а не пытаться «укрепить иммунитет» препаратами.

Врач не рекомендовала принимать витамин C, цинк, магний и другие добавки без показаний. Основным источником витаминов остается разнообразное питание, а анализы назначают при симптомах или риске конкретного дефицита. Вопрос об анализе и дозировке витамина D следует решать индивидуально.

Сластина добавила, что осенью не нужно повышать калорийность рациона. Для снабжения организма достаточно обычного сбалансированного питания. При этом можно чаще выбирать теплые блюда — супы, каши и тушеные овощи.

Терапевт рекомендовала спать по 7–9 часов, гулять, поддерживать физическую активность, мыть руки и проветривать комнаты. В домашней аптечке стоит иметь термометр, парацетамол или ибупрофен и солевой раствор для носа. Вакцинация остается одной из главных мер профилактики гриппа.