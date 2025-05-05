Терапевт Симонов: стакан кефира перед сном полезен для здоровья
Кисломолочный напиток улучшает пищеварение, нормализует сон и помогает контролировать вес. О пользе кефира рассказал врач-терапевт Антон Симонов. Его слова передало НИА «Нижний Новгород».
Доктор посоветовал употреблять исключительно свежий живой кефир, который хранится не дольше трех суток. Напиток должен иметь комнатную температуру, поскольку холод или перегрев разрушают содержащиеся в нем полезные бактерии.
«Кефир стимулирует перистальтику кишечника, что делает его отличным средством профилактики запоров. Благодаря антибактериальным свойствам он оказывает выраженное противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт», — отметил специалист.
За рубежом кефир популярен как средство похудения и стабилизации уровня сахара в крови, добавил Симонов.