Терапевт Симонов: стакан кефира перед сном полезен для здоровья

Кисломолочный напиток улучшает пищеварение, нормализует сон и помогает контролировать вес. О пользе кефира рассказал врач-терапевт Антон Симонов. Его слова передало НИА «Нижний Новгород» .

Доктор посоветовал употреблять исключительно свежий живой кефир, который хранится не дольше трех суток. Напиток должен иметь комнатную температуру, поскольку холод или перегрев разрушают содержащиеся в нем полезные бактерии.

«Кефир стимулирует перистальтику кишечника, что делает его отличным средством профилактики запоров. Благодаря антибактериальным свойствам он оказывает выраженное противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт», — отметил специалист.

За рубежом кефир популярен как средство похудения и стабилизации уровня сахара в крови, добавил Симонов.