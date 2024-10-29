Терапевт Шмелева рекомендовала ежедневно пить 2,5 литра воды для здоровой работы сердца и суставов

Для поддержания работоспособности сердца и здоровья суставов необходимо пить два с половиной литра чистой воды каждый день. Об этом заявила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Яна Шмелева в разговоре с News.ru .

По словам специалиста, вода снижает болевые ощущения в суставах и предотвращает их износ. Недостаток жидкости в организме негативно влияет на уровень умственных способностей, а также может спровоцировать расстройства пищеварительного тракта.

Кроме того, малое количество воды делает кровь более густой, из-за этого сердцу приходится задействовать дополнительные ресурсы на ее перекачку, добавила Шмелева.