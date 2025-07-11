Терапевт Шмелева развеяла миф о вреде кондиционеров для гипертоников

Терапевт Видновской больницы Яна Шмелева в интервью NEWS.ru обратила внимание на необходимость полного отказа от соли для людей с повышенным артериальным давлением в жаркую погоду. Она подчеркнула, что в этот период важно внимательно следить за рационом и регулярно проверять давление.

Врач рекомендует гипертоникам измерять артериальное давление минимум два раза в день. При его повышении следует принять лекарства для снижения давления, но лучше всего обсудить ситуацию с лечащим врачом. Также она напоминает о важности всегда иметь при себе препараты для регулирования работы сердца и сосудов. Шмелева настаивает на строгом контроле диеты в жару: следует избегать соленых блюд и копченостей.

Шмелева развеяла миф о вреде кондиционеров для гипертоников, подчеркнув, что при правильном использовании они могут быть полезны.

«Все мы слышали о вреде кондиционеров, но для гипертоников и сердечников это настоящее спасение в жару. Правда, из кондиционированного помещения не следует сразу выходить на улицу. Лучше за 30–40 минут до этого выключить кондиционер, чтобы воздух немного прогрелся и организм не ощущал на себе резких перепадов температур», — подытожила Шмелева.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что высокое давление может годами незаметно разрушать организм.