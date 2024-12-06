Терапевт Серебрянский заявил, что патологическое чувство лени может указывать на депрессию

Зачастую перманентное чувство лени становится признаком различных болезней. К ним может относиться депрессия и психотическое расстройство. Об этом заявил врач-терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Life.
По словам специалиста, причина навязчивой лени также может крыться в соматических болезнях — повышенном артериальном давлении, заболевании почек, желудочного и кишечного трактов. Иногда апатия и отсутствие интереса к жизни выступают сигналами сахарного диабета.
При наличии регулярной лени нужно сдать анализы крови. Если врач не увит отклонений в показателях, то за решением проблемы стоит обратиться к психиатру, подчеркнул Серебрянский.
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