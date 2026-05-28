Терапевт Серебрякова посоветовала уделять время разговорам без гаджетов для активного долголетия

Кандидат медицинских наук и терапевт Оксана Серебрякова поделилась секретами активного долголетия. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам врача, важную роль в этом процессе играют стабильный режим сна, социальные контакты, потребление белка и поддержание активности в повседневной жизни.

«10—15 минут искреннего разговора без гаджетов активируют окситоциновые пути, снижая хронический стресс», — отметила медик.

Она также рекомендовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Такой подход помогает синхронизировать циркадные ритмы, регулировать выработку мелатонина и кортизола, а также снижает риск метаболических нарушений, добавил RT.