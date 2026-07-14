Терапевт Себко назвала самым полезным для организма грецкий орех

Терапевт и липидолог «СМ-Клиники» Елена Себко в интервью «Газете.Ru» поделилась информацией о наиболее полезных для здоровья орехах. По мнению специалиста, первое место по пользе занимает грецкий орех.

Грецкий орех выделяется высоким содержанием растительных омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты. Эти вещества способствуют улучшению работы головного мозга, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, в грецких орехах содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса, написало URA.RU.

Миндаль, по словам врача, также очень полезен. Он является отличным источником витамина Е — мощного антиоксиданта, который полезен для кожи, сосудов и иммунной системы. Миндаль богат магнием, что делает его важным для работы нервной системы, мышц и поддержания нормального уровня артериального давления. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, миндаль способствует насыщению и помогает контролировать вес.

Фисташки занимают третье место в рейтинге полезности. Они богаты белком, клетчаткой, калием и каротиноидами, такими как лютеин и зеаксантин, которые поддерживают здоровье глаз.