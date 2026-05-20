Терапевт Щербинина посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF 30 или выше
В Москве наступила жаркая погода, и важно помнить о защите от солнечных лучей. Советами поделилась ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина, сообщил сайт KP.RU.
По словам терапевта, при выборе солнцезащитного крема стоит обращать внимание на его спектр действия. Рекомендуется использовать средства с SPF 30 или выше, особенно при длительном пребывании на солнце. Наносить крем следует за 15–20 минут до выхода на солнце и обновлять его каждые два часа.
Врач посоветовала не забывать защищать чувствительные зоны: уши, шею, зону вокруг глаз и губы. После купания и активного потоотделения также важно наносить крем повторно.