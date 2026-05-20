Терапевт Щербинина посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF 30 или выше

В Москве наступила жаркая погода, и важно помнить о защите от солнечных лучей. Советами поделилась ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина, сообщил сайт KP.RU .

По словам терапевта, при выборе солнцезащитного крема стоит обращать внимание на его спектр действия. Рекомендуется использовать средства с SPF 30 или выше, особенно при длительном пребывании на солнце. Наносить крем следует за 15–20 минут до выхода на солнце и обновлять его каждые два часа.

Врач посоветовала не забывать защищать чувствительные зоны: уши, шею, зону вокруг глаз и губы. После купания и активного потоотделения также важно наносить крем повторно.