Терапевт Саламатина предупредила, что курение нельзя совмещать с обезболивающими препаратами

Врач-терапевт Людмила Саламатина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что курильщикам нельзя принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и гормональную системы. К таким лекарствам относятся в том числе обезболивающие.

Медик пояснила, что никотин значительно снижает седативно-снотворный эффект от бензодиазепинов и обезболивающий эффект от анестетиков.

Как написал сайт Ura.ru, особенно негативное воздействие на женский организм оказывает никотин в сочетании с гормональными противозачаточными препаратами.

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