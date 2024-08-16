Терапевт Саламатина предупредила, что курение нельзя совмещать с обезболивающими препаратами

Врач-терапевт Людмила Саламатина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что курильщикам нельзя принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и гормональную системы. К таким лекарствам относятся в том числе обезболивающие.
Медик пояснила, что никотин значительно снижает седативно-снотворный эффект от бензодиазепинов и обезболивающий эффект от анестетиков.
Как написал сайт Ura.ru, особенно негативное воздействие на женский организм оказывает никотин в сочетании с гормональными противозачаточными препаратами.