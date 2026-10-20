Терапевт Рожко посоветовала пересмотреть рацион для борьбы с осенней усталостью

Справиться с нехваткой сил и тяжелым утренним подъемом осенью поможет пересмотр рациона. Об этом сайту Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко.

По словам специалиста, в процессах выработки энергии участвуют магний, железо и коэнзим Q10. Источниками магния служат орехи, семена, бобовые, зелень и цельнозерновые крупы. Железо содержится в мясе, птице, рыбе и бобовых.

Растительную пищу эксперт посоветовала сочетать с продуктами с витамином C (перцем, брокколи, ягодами или цитрусовыми) для лучшего усвоения. Коэнзим Q10 можно получить из мяса, рыбы и субпродуктов.

Рожко отметила, что при строгой диете или высоких нагрузках источником нутриентов могут стать БАДы. Если усталость не проходит даже после отдыха, следует обратиться к врачу.