Терапевт Романенко рекомендовала не спешить открывать беговой сезон после перенесенной ОРВИ

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко предостерегла от поспешных весенних пробежек после перенесенной ОРВИ. Важно учитывать состояние организма и не перегружать его, сообщила «Москва 24» .

По словам врача, пациенту нужно время для полного восстановления после болезни, чтобы избежать возможных осложнений. Даже те, кто регулярно занимался бегом, должны сделать перерыв минимум на две недели после ОРВИ. Затем можно начать с ежедневной быстрой ходьбы и только через неделю приступить к пробежкам, постепенно увеличивая темп и расстояние.

Если после занятий возникают неприятные симптомы, такие как сильная слабость, аритмия, тошнота или боль, необходимо обратиться к терапевту. Врач назначит необходимые обследования, включая общий анализ крови, кардиограмму и, возможно, УЗИ сердца.