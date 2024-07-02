Терапевт Романенко посоветовала в жару перед сном принимать горячий душ

Чтобы спастись от жары, особенно перед сном, нужно принять горячий, а не холодный душ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, после горячей воды температура в комнате будет казаться ниже. В этом состоянии будет проще уснуть. Кроме того, нужно увлажнять воздух.

«Неплохо снижает температуру в комнате и улучшает теплоотдачу увлажнение воздуха. Для этой цели можно использовать как емкости с водой, так и платки мокрые на шею, на голову», — отметила врач.

Напомним, в большинстве регионов России сейчас стоит сильная жара. А в 28 из них — побиты температурные рекорды.