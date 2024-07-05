Терапевт Романенко объяснила популярность томатного сока на авиарейсах тем, что он заменяет легкий перекус

Томатный сок всегда пользуется большой популярностью на авиарейсах. О причинах этого радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, на высоте отмечается изменение чувствительности рецепторов языка. Поэтому организмом хорошо воспринимается солоноватый томатный сок.

«И в какой-то степени популярность томатного сока может быть связана с тем, что в салоне самолета не всегда нам хочется есть, а стакан томатного сока может и заменить легкий перекус, и не навредить нашей фигуре», — отметила врач.

Она добавила, что энергетическая ценность томатного сока составляет около 200 калорий на 100 граммов, сообщил RT.

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