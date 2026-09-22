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    Терапевт Рябко назвала секс косвенным способом поддержать иммунитет

    Регулярная интимная жизнь может косвенно поддерживать иммунитет, но не заменяет основные меры профилактики инфекций. Заведующая поликлиникой МКБ Святителя Луки КФУ имени Вернадского Наталья Рябко перечислила правила, которые помогут снизить риск ОРВИ, сообщает КП-Крым.

    Рябко рассказала, что интимная близость может положительно влиять на иммунную систему, однако этот способ подходит не всем и не должен быть главным средством профилактики вирусных заболеваний.

    Врач не советовала искать партнера ради защиты от инфекций. Вместо этого она рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, пить около 1,5 литра жидкости, избегать стресса и принимать поливитамины с витаминами C и D, цинком и селеном, передает kp.ru.

    Особое значение имеет полноценное питание с достаточным количеством белка, овощей и фруктов. При нехватке белка иммунная система работает хуже, а сухие слизистые становятся более восприимчивыми к вирусам.

    Терапевт также призвала одеваться по погоде и регулярно гулять на свежем воздухе.

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