Терапевт Ревкова сообщила, что лидерами по содержанию магния являются гречка, бобовые и шоколад

Заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы Минздрава Подмосковья, врач-терапевт Елена Ревкова сообщила NEWS.ru , что лидерами по содержанию магния являются гречка, бобовые и шоколад.

По словам Ревковой, особенно много магния в растительной пище, богатой хлорофиллом. Этот пигмент удерживает ион магния в своей молекуле. К ключевым источникам относятся: бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица, соя), цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис, пшеница, ячмень), зеленые овощи (шпинат, петрушка, брокколи, салатные листья) и темный шоколад.

В 100 граммах этих продуктов содержится от 150 до 200 мг магния, что составляет примерно половину суточной нормы потребления магния для взрослого человека.