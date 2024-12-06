Терапевт Ревкова посоветовала придерживаться ЗОЖ перед поездкой зимой в теплые края

Многие россияне в период новогодних праздников стремятся уехать за границу в теплые страны. Как подготовить организм к такой резкой смене климата, РИАМО рассказала терапевт Елена Ревкова.
Она объяснила, что человеку будет непросто перестроиться к новому часовому поясу и резкому перепаду температур, особенно, когда из холодной зимы он попадает в жаркое лето.
Поэтому укреплять иммунитет еще перед поездкой. Для этого врач порекомендовала перейти на ЗОЖ: заниматься спортом, просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, а также правильно питаться с большим количеством фруктом и овощей, добавил сайт KP.RU.
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