Терапевт Ревкова порекомендовала россиянам посетить врачей в преддверии весны

С наступлением весны россиян ждет переменчивая погода и нестабильные температурные условия. Несмотря на постепенное потепление, нагрузка на организм не снижается. После долгой зимы иммунитет часто остается ослабленным. Врач-терапевт Елена Ревкова, рассказала Общественной Службе Новостей о потенциальных угрозах для здоровья в межсезонье и о том, как подготовиться к приходу весны.

«В межсезонье чаще обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивается частота острых респираторных инфекций, возможны колебания артериального давления, нарушения сна и повышенная утомляемость», — отметила медик.

Врач подчеркнула, что подготовка к весне должна быть рациональной. Необходимо нормализовать режим сна, постепенно увеличивать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания с достаточным содержанием белка, овощей и фруктов.

Особое внимание Елена Ревкова уделила важности консультации с врачом перед приемом витаминов. Она подчеркнула, что пациентам с хроническими заболеваниями необходимо заранее посетить терапевта для оценки состояния и корректировки терапии.