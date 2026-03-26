Терапевт Ревкова отметила, что соблюдение питьевого режима помогает поддерживать здоровье почек

Врач-терапевт и заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Ревкова в беседе с Regions.ru обозначила важность соблюдения питьевого режима для поддержания здоровья почек.

Специалист отметила, что для сохранения фильтрационной функции почек необходимо употреблять от 1,5 до 2 литров жидкости в сутки при отсутствии противопоказаний, написал сайт RT.

Ревкова также подчеркнула, что рацион оказывает влияние на здоровье почек: продукты, содержащие антиоксиданты и калий, снижают воспалительные процессы, а умеренное потребление белка помогает предотвратить избыточную нагрузку на почки.

Кроме того, врач указала на важность ограничения потребления соли для контроля артериального давления, которое является одним из основных факторов риска повреждения почек.