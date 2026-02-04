Терапевт Радина указала на опасность длительного приема противовирусных

Терапевт Кристина Радина предупредила о возможных рисках при длительном приеме противовирусных препаратов. Об этом сообщил Life.ru .

Противовирусные препараты делятся на две группы: одни напрямую подавляют размножение вируса, другие стимулируют иммунную систему. Бесконтрольный прием иммуномодуляторов может привести к тому, что иммунитет «привыкает» к внешней помощи и начинает работать хуже.

«Если мы говорим о том, что будем принимать препараты второй группы, иммуномодуляторы, то у нас может произойти такая реакция, что иммунитет просто привыкнет к тому, что мы постоянно извне его стимулируем», — пояснила врач.

Кроме того, при наличии наследственной предрасположенности такие препараты могут спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.