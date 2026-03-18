Терапевт Радина посоветовала сдать общий анализ крови при частых ОРВИ

Нередко за частыми ОРВИ скрываются конкретные и исправимые нарушения в организме. Врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru рассказала, какие обследования помогут разобраться в причинах.

В первую очередь специалист рекомендовала сдать общий клинический анализ крови и базовую биохимию.

«Это позволит оценить общее состояние организма, исключить явное воспаление и понять, в каком направлении двигаться дальше», — объяснила медик.

По ее словам, особое внимание стоит уделить уровню общего белка, ведь он является строительным материалом для клеток иммунной системы.

Следующий этап — проверка на скрытые дефициты витаминов и микроэлементов. Особенно важен витамин D, нехватка которого особенно ощущается в регионах с малым количеством солнечных дней. Его дефицит практически всегда приводит к повышенной восприимчивости к простудам.