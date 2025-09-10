Терапевт Прокофьев указал на прямую связь уровня кортизола и набора веса

Терапевт Денис Прокофьев в беседе с радиостанцией Sputnik указал, что при избыточном индексе массы тела, стрессовых факторах и других патологиях важно оценивать уровень кортизола.

По словам врача, кортизол — стероидный гормон, который напрямую связан с набором веса. Повышенный уровень стимулирует аппетит, тягу к жирной и сладкой пище, а также способствует накоплению брюшного жира.

«Кортизол в основном называют „гормоном стресса“ и нет ни одного лекарственного препарата, который мог бы его снизить при повышенном уровне. Необходимо нивелировать все причины, которые ведут к повышенному кортизолу», — отметил медик.

Как пояснил Прокофьев, уровень кортизола рассматривается в комплексе с общим анализом крови, ультразвуковыми исследованиями и сбором анамнеза. Именно врачи должны разбираться во всех подобных нюансах, подчеркнул специалист.