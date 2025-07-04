Терапевт Прокофьев рассказал, что анаплазмоз может протекать бессимптомно

Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik рассказал о первой помощи при укусе клеща, который может быть переносчиком анаплазмоза — бактериальной инфекции.

Анаплазмоз может протекать бессимптомно или сопровождаться общей слабостью, температурой, головокружением, тошнотой и рвотой. Переносят заболевание так называемые «южные клещи», но из-за аномально теплых зим они появились и в средней полосе России.

Прокофьев подчеркнул, что клещи являются переносчиками множества заболеваний, таких как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Рост популяции клещей и, соответственно, заболеваний связан в первую очередь с изменением климата и тропическим потеплением.

По мнению врача, при укусе клеща лучше всего обратиться к специалистам. Но если такой возможности нет, то первую помощь можно оказать самостоятельно.

«В первую очередь это — обработать сам укус. Если есть возможность доехать до травмпункта — это прекрасно. Если — нет, то здесь хорошим помощником является йод. Это может быть йодный раствор бетадина», — заключил Прокофьев.