Терапевт Прокофьев предупредил о потенциальных опасностях БАДов

Врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил о потенциальных опасностях, связанных с чрезмерным употреблением биологически активных добавок. В интервью телеканалу «Звезда» он подчеркнул, что данная группа препаратов не проходит клинические исследования при регистрации, что может привести к серьезным заболеваниям при их бесконтрольном использовании.

«Классическая медицина основывается на назначении лечения на клинических рекомендациях. Ни в одну клиническую рекомендацию препараты, которые зарегистрированы как БАДы, не включены...», — пояснил врач.

Прокофьев отметил, что отсутствие клинических исследований приводит к тому, что побочные реакции на БАДы остаются неизвестными. Биологически активные добавки доступны в аптеках без рецепта, что создает риск для здоровья при их неправильном использовании. Это может привести к росту сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий критерии качества БАДов. С 1 сентября 2025 года правительство определит критерии качества и особенности применения и регистрации биологически активных добавок. Также будет создан перечень БАДов и показаний к их применению.