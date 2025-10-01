Терапевт Прокофьев предупредил, что холодные конечности могут указывать на опасные патологии

Когда руки и ноги постоянно мерзнут, это может указывать на проблемы с кровообращением или терморегуляцией. Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik отметил, что такие симптомы не стоит игнорировать — необходимо провести диагностику, чтобы предотвратить серьезные последствия.

По словам специалиста, если ноги стали холодными, нужно проверить сосуды — не только вены, но и артерии, чтобы исключить варикозную недостаточность и атеросклероз сосудов нижних конечностей, написал сайт URA.RU.

Кроме того, по словам врача, холодные руки могут быть связаны с состоянием артерий и их спазмами. Артериальная гипертония, при которой давление стабильно держится на уровне 140 на 90 миллиметров ртутного столба или выше, также может привести к охлаждению конечностей из-за недостаточного кровоснабжения.

Прокофьев подчеркнул, что при таких симптомах важно вовремя обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.