Организму человека не требуется специальное время для адаптации к сезонному похолоданию или резкой смене погоды. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

По словам специалиста, кожные терморецепторы моментально передают сигнал в головной мозг, запуская перестройку кровоснабжения. Сердце начинает сокращаться чаще, усиливается кровоток и активируются гормоны, поддерживающие нормальную терморегуляцию. Человек такой переход фактически не ощущает.

Врач добавил, что самочувствие способно ухудшиться при резкой смене климата. В этом случае ключевую роль играет колебание атмосферного давления, а не температура. Перестройка сердечно-сосудистой и гормональной систем во время акклиматизации может приводить к общей слабости и головной боли.