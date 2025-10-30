Терапевт Прокофьев объяснил пользу рыбы для сердца

Врач-терапевт Денис Прокофьев в беседе со «Звездой» рассказал о пользе употребления рыбы для сердечно-сосудистой системы.

По словам медика, рыба является источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) — омега-3, омега-6 и омега-9. Они придают эластичность атеросклеротическим бляшкам, предотвращая их распад и, как следствие, инфаркты и инсульты.

Кроме того, по словам эксперта, ПНЖК снижают уровень триглицеридов и поддерживают иммунный статус человека.

Прокофьев подчеркнул, что полиненасыщенные жирные кислоты важны не только для сердечно-сосудистой системы, но и для дыхательной и нервной систем.