Терапевт Подщипкова отметила, что шапка помогает избежать переохлаждения головы

С наступлением холодов многие забывают о важности ношения шапок. Терапевт Татьяна Подщипкова в интервью «ТСН24» подчеркнула значимость этого аксессуара для здоровья.

По словам специалиста, шапка помогает избежать переохлаждения головы, которое может привести к общему переохлаждению организма. «Переохлаждение головы быстро ведет к общему переохлаждению организма. Тогда сосуды в слизистых сужаются, чтобы сохранить тепло. Так, в результате вирусам проще проникнуть в организм и вызвать заболевание», — говорит Подщипкова.

Врач советует родителям быть примером для детей и обращать внимание на погодные условия, чтобы понять, когда пора надевать шапку. Если ребенок не хочет носить головной убор, можно дать ему выбор среди нескольких стильных шапок.

Также Подщипкова отметила, что меховые наушники не являются полноценной заменой шапке, так как не защищают всю голову от потери тепла.

Терапевт подчеркнула, что соблюдение простого правила — ношение шапки в холодное время года — существенно снижает риски заболеваний.