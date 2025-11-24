Терапевт Подгорная призвала исключить из рациона сладости, горох и капусту во время простуды

Терапевт и кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная рассказала сайту KP.RU , как питание влияет на иммунитет во время болезни. Она подчеркнула, что здоровье желудочно-кишечного тракта напрямую отражается на способности организма противостоять сезонным заболеваниям.

Доктор отметила, что в острый период простуды не стоит заставлять себя есть, если аппетита нет. Лучше пить больше жидкости: воду, морс, компот или некрепкий чай. Это поможет поддержать организм и не перегружать ЖКТ.

Подгорная рекомендовала исключить из рациона жареную пищу, острые приправы, белокочанную капусту, фрукты с твердой кожурой, виноград, бобы и горох. Также под запретом сладости, кофе, алкоголь, консервы, фастфуд, ржаной хлеб и колбаса.

После выздоровления переходить на обычное питание следует постепенно. По словам специалиста, организму нужно еще 5–10 дней после исчезновения симптомов для полного восстановления.