Терапевт Пивоварова: сахар не является прямой причиной развития сахарного диабета

Сахар не является прямой причиной заболевания. Пивоварова пояснила, что сладкие продукты и напитки содержат много калорий, вследствие чего происходит набор веса. Большая масса тела повышает риск развития инсулинорезистентности, а значит, сахарного диабета.

Тяга к сладкому может быть связана с повышенным расходом энергии. По словам Пивоваровой, желание постоянно есть сладкое не говорит о наличии сахарного диабета. Скорее о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, так как глюкоза — основной источник питания нервной и мышечной тканей нашего организма.