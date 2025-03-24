Терапевт Пивоварова: сахар не является прямой причиной развития сахарного диабета

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Оксана Пивоварова рассказала NEWS.ru, что сахарный диабет возникает не из-за сладостей, а из-за лишнего веса.
Сахар не является прямой причиной заболевания. Пивоварова пояснила, что сладкие продукты и напитки содержат много калорий, вследствие чего происходит набор веса. Большая масса тела повышает риск развития инсулинорезистентности, а значит, сахарного диабета.
Тяга к сладкому может быть связана с повышенным расходом энергии. По словам Пивоваровой, желание постоянно есть сладкое не говорит о наличии сахарного диабета. Скорее о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, так как глюкоза — основной источник питания нервной и мышечной тканей нашего организма.
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