Терапевт Пивоварова: с мигренями чаще всего сталкиваются подростки и люди в возрасте 30 лет

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Оксана Пивоварова в разговоре с NEWS.ru объяснила причину появления мигреней у людей в возрасте 30 лет и у подростков.

По словам медика, люди в 30-летнем возрасте, также как и подростки, сталкиваются с гормональными всплесками в организме — это и является основной причиной мигреней. Ее можно отличить от других видов головной боли локализацией. Во время приступа человек испытывает одностороннюю, пульсирующую и сжимающую боль.

«Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, боязнью света и так называемой аурой — кратковременными неврологическими нарушениями», — пояснила врач.

Обычно мигрень проявляется не чаще одного раза в неделю, добавила Пивоварова.