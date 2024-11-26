Терапевт Пивоварова: повышенное потоотделение может сигнализировать о наличие эндокринных заболеваний

Повышенное потоотделение — гипергидроз — зачастую связывают с физиологическим состоянием организма. Однако он может указывать на патологии эндокринных органов и других систем, к примеру, о гиперфункции щитовидной железы. Об этом рассказала терапевт Оксана Пивоварова в беседе с «Известиями».
Она отметила, что чаще всего первичный гипергидроз проявляется локально, то есть пот выделяется на конкретных участках тела. Это вызывает дискомфорт на личном и социальном уровнях, а также провоцирует чрезмерное развитие микрофлоры на влажной коже.
По словам Пивоваровой, локальное потоотделение успешно лечится с помощью косметологии. Речь идет об очаговом введении специальных препаратов, подчеркнула специалист.
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