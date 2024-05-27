Терапевт Пивоварова посоветовала людям с болезнями щитовидной железы воздержаться от прогулок в жару

Наступает летняя жара, но далеко не всем на пользу прогулки на свежем воздухе при высоких температурах. Об этом NEWS.ru рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

По ее словам, в группе риска сразу несколько категорий людей. Во-первых, это пациенты с болезнями щитовидки. Также опасно гулять в жару людям с ожирением.

«Постарайтесь не выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Купаться в открытых водоемах: озерах, реках, это касается и моря тоже, лучше до десяти утра и после пяти вечера», — отметила врач.

Она добавила, что важно следить за своим состоянием. Покраснение кожи, головная боль и тошнота и головокружение могут говорить о тепловом ударе.