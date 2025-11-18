Терапевт Паина посоветовала людям старше 60 лет заменить молоко кефиром для предотвращения остеопороза

С возрастом поддержание здоровья и энергии во многом зависит от правильного питания. Терапевт и гастроэнтеролог Мария Паина поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по составлению рациона для людей старше 60 лет.

Врач подчеркнула, что рацион должен быть насыщен витаминами и минералами, но при этом важно снизить его калорийность. Пожилым людям следует избегать полуфабрикатов, уменьшить потребление жиров, простых сахаров и соли, а также соблюдать питьевой режим. Она рекомендует выбирать диетические и маложирные продукты: например, нежирные сыры, цельнозерновые продукты вместо сдобной выпечки и мясо птицы вместо красного мяса.

Паина отметила, что составлять рацион нужно с учетом лабораторных данных, таких как уровень сахара, холестерина, железа и витаминов. Дозировку витаминных комплексов и БАДов должен назначать врач на основании результатов диагностики.

Особое внимание специалист уделила витамину D, дефицит которого может привести к остеопорозу и ломкости костей. При отклонениях от нормы врач может назначить лечение, включая профилактические и лечебные инъекции.

Гастроэнтеролог порекомендовала метод «тарелки»: одна часть — крупа или гарнир, одна — белок, две — овощи и зелень. Рекомендуемая калорийность питания после 60 лет не должна превышать 2300 калорий для мужчин и 2000 калорий для женщин.

В рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, яйца, рыба, птица и бобовые.

«Молоко желательно заменить кефиром: один–два стакана в день благотворно влияют на кишечник, помогают предотвратить остеопороз, легко усваиваются и поддерживают иммунитет», — добавила Паина.