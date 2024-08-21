Терапевт Ольга предупредила, что упадок сил и выпадение волос могут говорить об анемии

По данным врачей, анемия затрагивает 40% детей в возрасте от шести месяцев до шести лет, 37% беременных женщин и 30% женщин в возрасте 15-49 лет. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Сухарева, передала «Вечерняя Москва» .

Врач объяснила, что анемия представляет собой снижение уровня гемоглобина и уменьшение количества эритроцитов в крови, что приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом и последующему развитию гипоксии.

Наиболее распространенной формой является железодефицитная, которая представляет собой приобретенное заболевание и возникает из-за недостатка железа в крови, костном мозге и тканях. Этот вид анемии составляет около 80% всех случаев.

Среди симптомов данного заболевания можно выделить слабость, чувство усталости, апатию, выпадение волос, появление «мушек» перед глазами, а также синдром беспокойных ног, добавил «Петербургский дневник».