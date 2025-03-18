Терапевт Нуриева призвала не трогать клеща незащищенными руками

Укус клеща способен вызвать серьезные заболевания и нанести вред здоровью. Как снизить возможные риски, рассказала терапевт Ляман Нуриева в беседе с « Известиями ».

Как отметила врач, при обнаружении клеща не стоит трогать его голыми руками, пытаться раздавить или обрабатывать химикатами.

«Это может привести к распространению инфекции. Оптимальным решением является обращение к врачу», — заявила медик.

Если такой возможности нет, добавила эксперт, необходимо использовать пинцет или нить. Клеща нужно убирать аккуратно, стараясь не повредить его. После удаления область укуса следует продезинфицировать, а самого паразита — поместить в закрытую емкость и передать в лабораторию для анализа.