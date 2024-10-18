Терапевт Никулина посоветовала отказаться от помидоров и консервов при осенней аллергии

Цветение некоторых трав, снижение иммунитета и активное размножение плесени из-за влажности могут спровоцировать осеннюю аллергию. Как бороться с данным состоянием, рассказала терапевт Ирина Никулина в беседе с сайтом KP.RU.
Врач рекомендовала исключить из рациона продукты, содержащие гистамин. Речь идет, например, о помидорах, баклажанах, красных перцах и ферментированных сырах. Кроме того, стоит отказаться от консервов.
Медик также посоветовала добавлять в супы и салаты обычную крапиву, например в сухом виде. Растение тормозит излишнюю выработку гистамина организмом, пояснила эксперт.
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