Терапевт Никитина рассказала, что тыква содержит множество витаминов

Осенью, когда многие задаются вопросом, что приготовить из урожая, диетолог, антиэйдж-терапевт Лариса Никитина поделилась с Ura.ru полезными советами о тыкве.

По словам специалиста, яркий цвет тыквы обусловлен высоким содержанием бета-каротина — известного антиоксиданта, который помогает сохранять молодость и здоровье. «Это растительная форма витамина А, с которой сложно переборщить», — подчеркивает она.

Тыква содержит витамины группы B, ниацин, витамин C, а также минералы: кальций, кремний, железо, никель, кобальт, хром, медь. «Медь особенно важна осенью, когда мало солнца», — говорит диетолог.

Специалист предлагает разнообразные рецепты с тыквой: крем-супы, запеканки, оладьи, пироги и другие блюда. Она также отмечает, что тыква может накапливать нитраты, поэтому важно покупать продукт у проверенных производителей.

Среди популярных рецептов с тыквой можно выделить крем-суп, запеканку с творогом, оладьи, тыквенный пирог и кашу на молоке. Эти блюда станут отличным дополнением к осеннему меню.