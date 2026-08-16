Сегодня 04:11 Терапевт назвал противопоказания к посещению бассейна Терапевт Лапа: нельзя ходить в бассейн с насморком и ангиной Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Для здоровых людей посещение бассейна очень полезно. Оно благотворно влияет на суставы и сосуды, способствует более быстрому очищению крови, снимает усталость. Однако есть противопоказания, среди которых — температура, насморк и боль в горле, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Ни в коем случае не надо ходить в бассейн с бронхитом, ангиной и так далее. Потому что любые водные процедуры активируют работу всех наших слизистых. Инфекция начнет беспокоить вас еще больше», — указала она.