Терапевт назвал противопоказания к посещению бассейна
Терапевт Лапа: нельзя ходить в бассейн с насморком и ангиной
Для здоровых людей посещение бассейна очень полезно. Оно благотворно влияет на суставы и сосуды, способствует более быстрому очищению крови, снимает усталость. Однако есть противопоказания, среди которых — температура, насморк и боль в горле, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
«Ни в коем случае не надо ходить в бассейн с бронхитом, ангиной и так далее. Потому что любые водные процедуры активируют работу всех наших слизистых. Инфекция начнет беспокоить вас еще больше», — указала она.
О том, какую справку нужно получить для бассейна и где это можно сделать, а также чем заменить посещение бассейна, если он закрылся на лето, — в материале 360.ru.