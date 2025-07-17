Терапевт Морозов предупредил, что в жару повышается риск обострения хронических болезней

Высокие температуры и солнечная активность могут негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Терапевт Алексей Морозов рассказал URA.RU , какие патологии могут обостриться летом.

По словам специалиста, жара увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Летом лучше всего пить прохладные, но не ледяные напитки для профилактики осложнений.

Цветение растений и тополиный пух могут вызвать обострения аллергии и поллиноза. Среди симптомов недуга — насморк, слезотечение, зуд.

Кроме того, резкие температурные перепады могут привести к простудам. Врач рекомендовал избегать направленных потоков холодного воздуха от кондиционеров.

Нарушения работы щитовидной железы требуют особого внимания летом. Под воздействием солнечных лучей щитовидная железа при гипертиреозе начинает работать еще активнее, объяснил Морозов.

Высокие температуры и потоотделение также могут вызвать обострения дерматологических проблем. При атопическом дерматите и экземе в жару часто наблюдается усиление зуда и воспаления, предупредил доктор.