Терапевт Морозов посоветовал отказаться от поездок на юг в жару при гипертиреозе

Высокие температуры, перепады давления и солнечная активность могут спровоцировать обострение болезней сердечно-сосудистой системы, аллергии, ЛОР-заболеваний, болезней почек и эндокринной системы. Об этом рассказал терапевт Алексей Морозов в беседе с Ura.ru .

По словам медика, у людей с гипертонией жара может вызвать повышение артериального давления. Из-за потоотделения кровь становится гуще, что увеличивает риск образования тромбов. А вот тополиный пух и пыльца других растений способны спровоцировать аллергию.

«Под воздействием солнечных лучей, зноя и переизбытка йода щитовидная железа при гипертиреозе начинает работать еще активнее, ухудшая течение патологического процесса», — добавил специалист.

Он посоветовал людям с гипертиреозом отказаться от поездок на юг в самый жаркий период. В таких условиях серьезно возрастает нагрузка на сердце. Кроме того, есть риск столкнуться с тревожностью и депрессией.