Терапевт Молчанова рассказала, что причина усталости после обеда может быть связана с определенными продуктами

Основатель Longevity HQ Academy, фармаколог и терапевт медицины долголетия Наталья Молчанова рассказала РИАМО , что причина усталости после обеда может быть связана с продуктами, которые человек употребляет на завтрак и обед.

По словам специалиста, многие люди едят много сладкого, чтобы улучшить концентрацию внимания и настроение, но это приводит к обратному эффекту. Глюкоза образуется из любых углеводов — как из быстрых (сладостей), так и из медленных (цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей). Разница заключается в скорости поступления и снижения уровня глюкозы в крови, написал «Петербургский дневник».

Молчанова объяснила, что быстрые углеводы нарушают работу мозга и приводят к усталости. После приема пищи наблюдаются три фазы колебаний глюкозы: пик (0–60 минут), инсулиновый ответ (60–90 минут) и провал (90–180 минут). В последнем случае избыточный инсулин может снизить сахар в крови ниже исходного уровня, что вызывает реактивную гипогликемию, упадок сил и «туман в голове».