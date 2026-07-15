Терапевт Миронов посоветовал замереть, если в квартиру залетела оса или шершень

Врач-терапевт Антон Миронов рассказал, как вести себя, если в квартиру залетела оса или шершень. Главное — не паниковать и не совершать резких движений, чтобы не спровоцировать атаку насекомого, написало РИАМО .

Врач посоветовал в такой ситуации замереть или медленно отойти в сторону, а затем открыть окно и дать насекомому улететь. Если контакта с осу избежать не удалось, место укуса следует промыть водой с мылом, приложить холод и при необходимости принять антигистаминное средство, добавил RT.

Антон Миронов предупредил, что затрудненное дыхание, отек лица и горла, осиплость, головокружение, распространяющаяся сыпь, тошнота и учащенное сердцебиение могут указывать на тяжелую аллергическую реакцию. В этом случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь.