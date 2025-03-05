Терапевт Мезенова: перепады температуры в межсезонье ослабляют иммунитет

Весной и осенью люди часто болеют простудными заболеваниями. С чем это связано, объяснила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Мария Мезенова в разговоре с сайтом Ura.ru .

Как отметила специалиста, причина кроется в том, что иммунитет человека ослабевает из-за переменчивой погоды. Эффективность иммунной системы зависит от поддержания нормальной терморегуляции организма, которая нарушается при перепадах температур.

Доктор посоветовала использовать многослойность в одежде, чтобы избежать простуды в межсезонье. Для предотвращения перегрева рекомендуется избегать синтетических тканей и отдавать предпочтение хлопку или льну, которые впитывают влагу и способствуют циркуляции воздуха. А для защиты от переохлаждения подойдет тонкая шерстяная одежда и головные уборы, закрывающие уши и кожу головы.

Мезенова также рекомендовала не спешить менять теплую одежду на легкую, чтобы дать организму возможность адаптироваться к изменениям погоды.