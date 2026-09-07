Терапевт Мелешина отметила, что сбалансирование питание и режим дня помогут подготовиться к холодному сезону

Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ имени Б. В. Петровского Марина Мелешина рассказала Life.ru , как подготовиться к осеннему сезону простуд. Она подчеркнула важность сбалансированного питания и соблюдения режима дня.

Мелешина рекомендует одеваться по погоде, не переохлаждаться и не перегреваться. Также важно следить за достаточным поступлением витаминов D, C и группы B, а также минералов — цинка, магния и железа. Источниками этих веществ могут быть рыба, яйца, печень, молочные продукты, цельнозерновые, орехи, семена, бобовые и мясо.

Для профилактики инфекционных заболеваний врач советует делать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Также важно избегать многолюдных мест, не контактировать с заболевшими и соблюдать правила личной гигиены.

Не менее важен и режим сна. Чтобы осенью не сбился режим, желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. Врач рекомендует отходить ко сну до 22:00 и спать около 6–8 часов.

«В спальне должно быть темно, без яркого света перед сном. Также не смотрите в экраны телефонов за 1,5–2 часа до сна: синий свет от экранов гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормона сна)», — рассказала Мелешина.

Физическая активность также может помочь справиться со стрессом и улучшить качество сна. Для этого подойдут ходьба, йога или плавание, однако заканчивать тренировку желательно за 2–3 часа до сна.