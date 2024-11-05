Терапевт Матвеева: вишневое варенье способствует повышению гемоглобина

Главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева в беседе с «Пензой-пресс» рассказала о пользе варенья для здоровья.

По словам медика, варенье действительно обладает полезными свойствами и благотворно влияет на организм человека. Самое главное — правильно приготовить лакомство. Например, вишневое варенье способствует повышению гемоглобина и поддерживает работу сердечной мышцы, а малиновое, за счет содержания салициловой кислоты, сбивает температуру тела.

Облепиховое варенье, как рассказала Матвеева, улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран за счет содержания витаминов А, Е, и С, а тыквенное способствует очищению организма.

Во вторник, 5 ноября, в России отмечают День Варенья.