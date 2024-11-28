Терапевт Мацкевич рассказала, что магнитные бури могут вызывать головокружение и усталость

Очередные вспышки на Солнце спровоцировали еще одну магнитную бурю, которая будет бушевать в четверг, 28 ноября. Об этом Gazeta.SPb рассказала врач-терапевт Надежда Мацкевич.

Она объяснила, что метеозависимость — это не болезнь. Она может развиться у человека с годами, а может обойти стороной. Те, кто страдают ею, острее ощущают влияние магнитных бурь.

В частности, люди жалуются на слабость, усталось, быструю утомляемост и головокружения. Также может наблюдаться повышенная тревожность и нарушения сна.

Внимательными в этот период следует быть тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением, возможны его скачки, добавила врач.