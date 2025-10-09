Терапевт Маслова отметила, что больше всего фосфора в тыквенных и подсолнечных семечках

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова рассказала сайту NEWS.ru , что лидерами по содержанию фосфора являются тыквенные и подсолнечные семечки.

Как отметила специалист, этот микроэлемент также присутствует в сыре, особенно в твердых сортах, а также в рыбе — лососе, тунце и сардинах. Морепродукты, орехи, постное мясо и птица также содержат фосфор.

Кроме того, источником фосфора могут быть яйца, особенно желток, молочные продукты — творог и йогурт, бобовые и цельнозерновые продукты, подчеркнула доктор Маслова.